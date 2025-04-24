王鴻薇點名卓榮泰等官員造謠　拖延預算解凍

藍委王鴻薇23日在臉書發出6張圖卡，點名卓榮泰等官員造謠。(照片:王鴻薇臉書) 中評社台北4月24日電／“行政院長”卓榮泰22日下令各部會預算解凍案“一律全送出來”。但有公務員吹哨透露上級指示稱“請確認解凍報告不會有被解讀成早早就寫好現在才發送的字眼，並更新數據”。連同“外交部”護照恐一本不剩的說法，政府造謠接連被打臉。中國國民黨籍“立委”王鴻薇還列舉“內政部”、“勞動部”也對刪凍預算在造謠。



藍委王鴻薇23日在臉書發出6張圖卡，點名各部會造謠，2025年度總預算公告已超過1個月，“賴政府”死不提出解凍報告，故意拖延、下鄉造謠，為民進黨的惡罷添柴火。不斷裝窮，卻又不提解凍報告，這樣的政府到底在演什麼？



王鴻薇在臉書圖文並陳指出：



卓榮泰：拖住解凍報告30幾天，直到有公務員吹哨爆料政府扣住解凍報告，卓榮泰才宣布全面送出。



“內政部長”劉世芳：謊稱在野黨凍結一半預算，導致租屋補助發不出去。但事實上僅凍結10%，還有371.9億可以發放，只要提出報告即可解凍，根本不會影響。



“文化部長”李遠：說預算被凍結很心痛，為藝文界感到焦慮，但“文化部”內部信件流出顯示，解凍報告根本早就寫好了，卻故意拖延不提。



“總統府”副秘書長張惇涵：上節目謊稱在野黨凍刪扶持中小企業的預算10億以上，事後還死不認錯。但事實上相關預算1毛都沒有凍刪，是故意造謠抹黑。



“外交部長”林佳龍：謊稱護照不足，是因為在野黨凍刪預算，但“外交部”去年招標就只買180萬本，如果真的不夠用，那就是“外交部”失職。



“勞動部長”洪申翰：謊稱在野黨刪除育嬰津貼，但事實上根本就1毛都沒有刪，是故意造謠抹黑。



粉專“鎖綠鴉”將王鴻薇的6張圖卡整合為一，痛批民進黨的壞超乎想像，“426一定要站出來，戰獨裁！”



網友表示“綠官為了保住官位，無所不用其極欺騙人民”、“民進黨從來就不是為了國家好，而是為了拿國家資源而擺爛”。