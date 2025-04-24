開放萊劑美豬牛當籌碼？邱泰源：依國際標準

邱泰源接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）賴清德提出對美排除非關稅貿易障礙，被認為恐開放萊克多巴胺瘦肉精的美牛、美豬當談判籌碼。台“衛生福利部長”邱泰源24日表示，一定會做科學分析與依國際標準，對市場嚴格稽查把關，堅持台灣人健康。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會邀請“衛生福利部長”邱泰源、“經濟部政務次長”江文若、“行政院”經談判辦公室副總談判代表顏慧欣、“農業部常務次長”杜文珍等人針對“美豬、美牛進口零關稅且如何保障國人食品安全及農民權益”進行專題報告並備質詢，輪值召委為中國國民黨籍“立委”蘇清泉。



邱泰源會前受訪表示，站在“衛福部”立場，一定以守護台灣人食品安全為最高標準，對台灣人食安努力做為最大目標，堅持台灣人健康，規定都是一體適用，不針對哪個國家。



台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿質詢，美國不斷要求全面開放美牛、美豬，台灣立場要改變嗎？對牛絞肉等副產品的限制將開放？台灣過去以狂牛症為理由，禁止進口牛絞肉及內臟產品，也要開放？



邱泰源重申，會根據科學分析以及專業態度去認定標準。顏慧欣說，當初對牛絞肉等限制是美國有狂牛症問題，但按照世界衛生組織，對動物的典型、非典型不同病症，科學標準都有進步。



陳昭姿追問，美豬、牛恐有萊劑，是否堅持美豬、牛一定要標示原產地？會因美國施壓而改變政策嗎？邱泰源說，一定審慎並積極把關，對於牛、豬肉原料的原產地，完全有根據法源，國際標準也一直進步調整，一定根據安全，政府會做好準備，也會給予民眾知的權益。