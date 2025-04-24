喊話韓國瑜去426遊行！郭正亮給2大理由

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電／針對中國國民黨將於4月26日舉辦“戰獨裁”凱道遊行，前“立委”郭正亮喊話，國民黨籍“立法院長”韓國瑜應該去426遊行，因為“立法院長”雖然要在議事上中立、在“立法院”的行為要超出黨派，但當天是假日。此外，國民黨現在面臨“被滅”的危機，而若真的“被滅”，韓的“立法院長”位子將無法保住。



郭正亮23日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，國民黨不是執政黨，現在提什麼主張都沒有用。“總統”、“行政院長”都不是國民黨籍，但國民黨很多人都沒有調整心態，這是最根本的問題。他們應該做的是先把腳步站穩，站在在野黨的角度思考能把什麼事做好。



郭正亮認為，韓國瑜應該去426遊行，因為“立法院長”雖然要在議事上中立、在“立法院”的行為要超出黨派，但當天是假日。此外，國民黨現在面臨“被滅”的危機，而若真的“被滅”，韓的“立法院長”位子將無法保住，“你如果沒有時時把你的本想清楚，一定會動輒得咎”。



另外，郭正亮指出，民進黨是個言論高調、但會將利益緊緊綁住的政黨。以青鳥圍攻陳水扁為例，此事在言論上很傷。但賴清德、“行政院長”卓榮泰“不能講”，因為還沒罷免成功。民進黨現在只死死地盯著罷免，根本不管陳水扁有沒有受傷，他們只在乎自身最緊迫的利益。