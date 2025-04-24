盧秀燕選國民黨主席？藍委：依照遊戲規則

藍委黃健豪受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月24日電（記者 鄭羿菲）全台地方議會正副議長聯誼會長、中國國民黨籍新北市議長蔣根煌昨指出，9成地方正副議長都不反對國民黨籍台中市長盧秀燕參選黨主席。國民黨籍台中第五選區“立委”黃健豪24日表示，在台中，無論是議長、議員都全力支持盧秀燕，但現階段要決定誰當黨主席有點困難。



國民黨籍“立委”牛煦庭說，朱立倫也非常大度歡迎盧秀燕參選黨主席，那就好了。我們欠缺開放的心態，不要凡事都要內部整合，表面上演得風平浪靜，這大可不必。依照遊戲規則公平的來執行。



朱立倫黨主席任期將屆滿，仍有意連任，但黨內挑戰者陸續冒出頭，國民黨籍前彰化縣長卓伯源已表態參選黨主席，而蔣根煌則指出，目前有能力與盧秀燕競爭的人有限，9成地方正副議長都不反對台中市長盧秀燕來參選黨主席，她人緣好、能力強，是很好的人選。



黃健豪24日接受媒體訪問表示，黨主席選舉的討論並非短期，無論是朱立倫或盧秀燕，都各自有支持者，而在台中的狀況，因為市長是盧秀燕，因此議長、市議員都全力支持盧秀燕。



不過，黃健豪話鋒一轉說，但現階段要處理的事情太多，包括426上凱道、關稅問題、各選區“立委”也面臨大罷免，現階段並不是決定誰出馬角逐黨主席的好時機，等這些事件告一段落後，朱、盧大概才會有比較明確的想法。透過選舉方式產生黨主席，過程中會有競爭、會有討論，這都是對國民黨的激勵，現階段要決定有點困難。