藍委輪番問開放美豬牛當籌碼？官員口風緊

“政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）賴清德提出對美排除非關稅貿易障礙，被聚焦台灣是否開放萊克多巴胺瘦肉精的美牛、美豬當談判籌碼。“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣24日表示，因還在談判的溝通中，無法揭露，未來適當時機由“政院”副院長鄭麗君發布。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會邀請“衛生福利部”長邱泰源、“經濟部”政務次長江文若、“行政院”經談判辦公室副總談判代表顏慧欣、“農業部”常務次長杜文珍等人針對“美豬、美牛進口零關稅且如何保障國人食品安全及農民權益”進行專題報告並備質詢，輪值召委為中國國民黨籍“立委”蘇清泉。



因應美國總統特朗普發動關稅戰、對台課徵32%對等關稅（暫緩90天），賴清德提出對美排除非關稅貿易障礙。



中國國民黨籍“立委”陳菁徽、王育敏、楊瓊瓔均質詢，是否會將開放美豬、牛當談判籌碼？



顏慧欣表示，基於台美正在談判，無法揭露更多，未來適當時機會由鄭麗君發布。各國都在看美國提出的外國貿易障礙調查報告，會準備可操之在我的方向，目前都在進行中，特朗普希望解決非關稅貿易障礙，減少對美貿易順差。



顏慧欣報告提及，“農業部”依據世界貿易組織（WTO）資料，美國農產品簡單平均關稅稅率5%，台灣農產品簡單平均關稅稅率是16.6%；然而以農產品貿易加權平均關稅稅率計，台灣為9.3%、美國4%。會持續以台灣加一來布局，全力改善對等關稅。