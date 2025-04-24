牛煦庭批綠掩蓋施政不力　在兩岸猛添柴火

藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月24日電（記者 鄭羿菲）陸委會近期擴張解釋“在中國大陸設籍”規定，包括領用大陸護照、持有大陸居民身分證與定居證。中國國民黨籍“立委”牛煦庭24日批評，“賴政府”只會拿政治與兩岸議題不斷添柴加火，意圖掩蓋施政不力的焦點，一步步進行洗滌人心的工作。



今年以來，“賴政府”進一步管制台灣人申領大陸涉及身分的證件，作為包含全面清查現職軍公教人員持有大陸身分證、護照、定居證與居住證等情形。陸委會2月也曾表示，由於台灣民眾申領大陸居住證的案例愈來愈多，將重啟兩岸條例修法工作，把台灣民眾申領大陸居住證納入規管。



賴清德於3月13日拋出“國安”17項因應策略時曾提及，必須對於申領對岸涉及身分認定各式證件進行必要的清查與管理，例如護照、身分證、定居證、居住證等，尤其是對有忠誠義務的軍公教人員，嚴防對岸藉融合發展名義進行統戰操作。



牛煦庭24日接受媒體訪問表示，民進黨政府在內政、民生議題，基本上沒有拿出任何表現，所以只好在政治與兩岸上的議題不停的添柴加火，意圖去掩蓋施政不利的焦點。從剛開始收緊兩岸政策時，大家就可以預期，民進黨就是一步一步要進行洗滌人心的工作，因此有收緊相關規定，他並不意外。但這樣的東西是否有助台灣內部的團結，台灣社會自有公評。