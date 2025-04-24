替朱立倫出氣　黃國昌痛罵劉世芳丟臉

黃國昌受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）針對“內政部長”劉世芳拿出《集會遊行法》指出中國國民黨主席朱立倫是到北檢集會的首謀。是否要推動集遊法修法？台灣民眾黨主席、黨團總召黃國昌今天受訪痛批，民進黨過去理想，跟人民承諾，現在執政後不僅棄如敝屣，“看看劉世芳嘴臉，真的不會臉紅，不會覺得丟臉嗎？”還敢說違反集遊法嚴查、嚴辦。要不要回去問你的大哥賴清德，他不是也反對禁制區嗎？不是也認為許可制要改成報備制嗎？



朱立倫與黃國昌22日進行在野領袖峰會，達成藍白共同為經濟、民主與司法正義奮戰到底三共識，同時黃國昌也接受朱的邀請，426一起上凱道戰獨裁。



朱立倫17日晚間號召黨公職與支持者到北檢外抗議，過程中一度推倒拒馬與警方推擠衝突。由於該地是集會禁制區，事後，警方傳喚朱立倫、“立委”謝龍介及國民黨發言人楊智伃3人到案，引來藍營民代痛批“清算”。“內政部長”劉世芳日前也拿出法條強調，全都是依法處理。



黃國昌回顧說，2008野草莓運動，那時候他是學者專家，也是台灣法學會秘書長，跟非政府組織（NGO）朋友與年輕學子，喊出口號是廢除集遊惡法，蔡英文當時是民進黨主席，還到自由廣場道歉，為了民進黨在第一次執政沒有廢止集遊惡法道歉。蔡英文那時候還簽了人權保護書。



他指出，那場運動結束以後，很多NGO朋友大家聚聚集一起，他親手草擬集會遊行保障法，送給民進黨團提案，當時民進黨團提案的集遊法就是NGO版本。民進黨過去理想與人民承諾，現在民進黨執政以後不僅棄如敝屣，看看劉世芳嘴臉，真的不會臉紅，不會覺得丟臉嗎？還說敢違反集遊法嚴查、嚴辦。