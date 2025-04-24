年進7778噸美豬有洗產地？台官方稱沒查到

左起邱泰源、姜至剛。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立委”王育敏24日揭露，台灣去年進口美豬即可食部位內臟等高達7778噸，質疑“衛生福利部”到底有無追查洗產地、未標示產地問題？“衛福部”食品藥物管理署長姜至剛答詢，目前沒查到；部長邱泰源則說一定落實把關。



美國總統特朗普發動關稅戰，賴清德提出對美排除非關稅貿易障礙，但被聚焦台灣是否將開放萊克多巴胺瘦肉精的美牛、美豬當談判籌碼。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會邀請“衛生福利部”長邱泰源、“經濟部”“政務次長”江文若、“行政院”經談判辦公室副總談判代表顏慧欣、“農業部”“常務次長”杜文珍等人針對“美豬、美牛進口零關稅且如何保障國人食品安全及農民權益”進行專題報告並備質詢，輪值召委為中國國民黨籍“立委”蘇清泉。



王育敏質詢，台灣進口美豬，曾於2023年發生過洗產地問題，根據食藥署公布豬肉儀表板情形，2021至2023年10月15日查獲豬肉原料原產地標示查核結果，總件數24萬5582件、不合格87件、未標示產地76件、產地標示錯誤11件、裁處金額252.6萬元新台幣。



王育敏指出，台灣進口美豬、包含可食部位豬腳、大腸頭、肝𦟪、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等，2021年進4103噸、2022年2579噸、2023年1萬6314噸、去年7778噸，進口量呈現增加趨勢。到底去年7778噸流向去哪？沒去到食品加工業、或被化整為零成為內臟絞肉、流到小吃店？有追蹤、勾稽比對嗎？市面都沒看到，非常不合理，全都沒洗產地、去年是0件？



姜至剛答詢，豬肉的原產地標示，按照國際標準都會貼，後市場端會去查察，2021至今年，一共查了29萬7756件，不合格是11件，其中19件是美豬；在查察過程中，也不代表不合格都是美豬，也有其他地方沒好好標示，但政府會查下去，已共300多萬裁罰金額。

