藍號召426上凱道　馬英九、韓國瑜都會到

國民黨召開“反綠共，戰獨裁，凱道一起站出來！”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨將在26日上凱道舉行“戰獨裁”抗議活動，今天召開記者會公布“戰前須知”，為了防範綠營青鳥的反串，國民黨呼籲當天只帶青天白日旗進場，其他任何旗幟或標語都不歡迎，一起展現“在野黨比執政黨有水準100倍”。



藍營大咖部分，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜和桃園市長張善政等藍營縣市長都將出席，和主席朱立倫一同合體上台，前主席馬英九、前“立法院長”王金平等都預計出席，黨籍“立法院長”韓國瑜也已應允到場。



另外，活動中特別安排一段民眾黨大集合的環節，預計將由民眾黨主席黃國昌帶領成員上台，象徵藍白在野團結大合作，對抗綠營的決心。



國民黨今天召開“反綠共，戰獨裁，凱道一起站出來！”記者會，包括台北市議員李明賢、台北市議員柳采葳、國民黨發言人楊智伃、國民黨副發言人鄧凱勛等人出席。



李明賢提及，凱道活動將由他和柳采葳，以及國民黨“立委”謝龍介加上台北市議員鍾沛君等四人擔任主持人，目前這幾天在基層獲得非常大的迴響，許多婆婆媽媽都主動報名要上凱道，一起向執政的民進黨發出怒吼，目前報名人數已超過5萬人，且人數持續上升中，要讓這些民怨在周六化為團結力量，向執政黨說不。



楊智伃指出，當天活動從下午2點半開始暖場，3點正式開始，節目流程先安排來自各地的素人民眾講述心聲，包括前台大校長管中閔等貴賓助講，接下來藍委上台展現大團結，並安排民眾黨的朋友上台談話，最後再由國民黨各縣市首長、“立委”與黨主席朱立倫上舞台展現團結，活動預定在傍晚5點半結束。