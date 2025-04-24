許淑華426上凱道　南投34輛遊覽車北上

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月24日電（記者 方敬為）中國國民黨與台灣民眾黨26日將聯手上凱道“戰獨裁、反惡罷”示威遊行，國民黨籍南投縣長許淑華今天表示，她將親赴現場響應，該集會是在野團結對抗執政黨打壓的重要發聲管道，相信“藍白合2.0”能夠激起更多民眾呼應，向民進黨發出怒吼，促使“賴政府”收斂！



許淑華說，南投縣也有許多民眾有意聲援，將有34輛遊覽車北上會師。



國民黨對抗民進黨大罷免行動，邀請民眾黨攜手4月26日上凱道大遊行，藍營縣市長與各級民代紛紛表態參與，地方黨部也發出動員令，號召支持者上凱道聲援。



許淑華24日出席“南投縣智慧空間地政服務網啟動儀式”，針對426集會遊行受訪表示，她已宣布將親自響應，南投縣也有許多民眾有意聲援，將有34輛遊覽車北上會師，她也號召全民上街頭向“賴政府”表達訴求反獨裁、反惡罷，民進黨政府透過司法系統行政治鬥爭，打壓在野黨的行為，也讓很多民眾感到恐慌，同時對司法失去信心，台灣民眾黨同樣也是“賴政府”司法迫害下的受害者。



許淑華指出，民眾黨黨主席柯文哲到現在還被羈押當中，民進黨政府對柯的司法迫害堪稱是“羈押無上限”，檢調迄今也沒有明確的罪證，卻可以羈押長達8個月，史無前例，顯示出“賴政府”多麼濫用司法體系，無論是對在野黨的打壓、政治的清算，表露無疑。綠營府院黨傾力打擊在野黨，就是要讓民眾產生更多寒蟬效應，我們不能繼續坐以待斃，所以4月26日大家一定要站出來發聲，讓“賴政府”感受到全民的怒火。