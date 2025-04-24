網友PO文問陳菊走了嗎被移送　綠委挺警方

綠委郭昱晴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）陳姓女子在網路貼文問“陳菊走了？”被高雄警方認定散布不實訊息，火速4小時內通知到案，依違反社會秩序維護法移送裁處。有網友質疑提問都不行？民進黨不分區“立委”郭昱晴今天受訪力挺警方辦案說，這不會執法過當，造謠一個人生死問題，是會引起社會效應跟漣漪。



她也說，之後會請這名民眾說明，警方沒有執法過當或是不過當，就是有人惡意造謠，之後有澄清就看檢方進一步調查。



“監察院長”陳菊因腦血管阻塞，在高雄醫學大學附設中和紀念醫院住院治療迄今逾4個月，待業的陳姓女碩士在網路發文指“陳菊走了？”引發瘋傳，高醫駁斥“非事實”。



警方22日深夜火速4小時內以IP位址查出貼文的陳女就住在苓雅區，深夜11時45分漏夜通知陳女到案說明，陳緊張地答應警方“那我馬上過去”。



至於台中有高中公民考題，被學生檢舉立場偏頗民進黨？郭昱晴對此也說，這有點像是大罷免，硬要把公民團體發起的現階段政治紛擾，以及自發性青鳥運動等，硬要說是民進黨。個人尊重學校出題的狀況，且台中市教育局都說尊重校方。



她指出，每個人可以有不同立場，但是考題沒有不妥，去年“立法院”第一會期藍白通過擴權法案都是“違憲”。