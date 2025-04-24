許淑華秀南投智慧地政系統　垂直航照驚艷

南投縣長許淑華見證“南投智慧地政空間服務網”啟用。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月24日電（記者 方敬為）南投縣幅員遼闊，地形多樣，地政業務難度相對高，中國國民黨籍縣長許淑華上任推動智慧地政業務，攜手精誠資訊集團打造“南投縣智慧地政空間服務網（IG660）”，透過一站式整合地政圖資，以及不動產、地價等各式地政資訊，方便地政人員查詢使用，今天舉辦系統啟動儀式，許淑華出席見證垂直起降空拍技術，快速生成航照圖資，驚呼全場。



許淑華表示，南投智慧地政空間服務網以智慧城市為目標，優化使用者操作界面，提供更簡單直覺的查詢方式，並結合全台首創可將無人機飛行測繪成果匯入網站，讓使用者以空拍視角即時查得現況。



許淑華說，系統將多項加值資訊全面整合，縣府內部單位也進行橫向合作，建設處提供都市計劃圖、工務處提供下水道管線圖，並介接中央及地方多項政府開放資料進行套疊整合，免費提供民眾使用，並兼顧個人資料保護，落實數位智慧城市目標，再添一實用應用工具。



“南投智慧地政空間服務網”是以電子地圖及地政資料為基礎，整合都市計劃使用分區、航照圖、街景等5大圖層、4大功能，透過智慧圖籍管理提供最新的土地及建物相關資訊，可提供南投縣最快速最方便的不動產資訊服務。



許淑華指出，該系統採用最新響應式網站技術開發，使用者無論是使用個人電腦、各種平台之手機及平板，均可跨平台使用，另外系統公務端也建置土地建物綜合資訊查詢功能，開放縣內公務機關申請使用，可利用於土地區位查找、規劃、開發等政府決策分析作業，大幅提升縣內各機關行政管理效率。



“南投智慧地政空間服務網”啟用儀式中，縣府地政處特別示範運用最新的垂直起降無人機空拍技術，快速生成航照圖資，許淑華見證，相當肯定地政業務精進成果。