吳思瑤談預算解凍　藍白亂交作業還罵老師拖

吳思瑤請在野黨趕緊排審。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）對於總預算攻防，“行政院長”卓榮泰之前表明1584案解凍案全部送交“立法院”，請“立院”趕緊解凍。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天拿出手版說明，“政院”從總預案公告至今，花了32天送出解凍案，是非常努力計算出來。她批藍白陣營說，“立法院”該交作業不交，還嫌改作業老師拖很久，“行政院”負責任提出來，在野黨是加害者卻譴責受害者。



吳思瑤指出，總預算之亂至今藍白還在亂，總預算審查時“立法院”拖了30天，都沒辦法針對審查金額刪減、凍結數額，交出清楚數字。“立法院”拖了30天交出不負責任、交出不及格審查報告。“行政院”提出覆議案，“立法院”3月12日否決總預算覆議案。賴清德3月21日公告，而“行政院”4月23日送出解凍清單，從公告日到解凍日，“行政院”花了32天，是非常努力計算試算。



她批評說，因為“立法院”沒有交作業，讓改作業的“行政院”很辛苦提出1584案、新台幣1300多億元的解凍內容，“立法院”該交作業不交，竟嫌改作業老師拖很久，“行政院”負責任的提出，在野黨是加害者卻譴責受害者，還痛罵改作業老師拖很久，這樣有道理嗎？

