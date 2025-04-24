卓榮泰宣布通過特別條例4100億　外界質疑

卓榮泰宣布通過特別條例草案經費4100億元。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月24日電（記者 鄭羿菲）美對台課32%對等關稅，為因應衝擊，“行政院長”卓榮泰24日站上火線宣布通過“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”草案，以三大面向規劃特別條例經費高達新台幣4100億元，但遭媒體質疑是為弭平總預算中，遭藍白刪除的補助台電等預算。



對此，卓榮泰並未正面回應，他表示，若不是因應關稅調整，原本今年早就打算透過特別條例的方式，充分合理善用歲計剩餘當時規模大概有3千億元的規劃，現在加上關稅衝擊支持產業的930億元，提出綜合性的特別條例，總和規模差不多，上限為4100億元。



卓榮泰解釋，一、強化"國土"防衛能量、提升資通作業環境及設備等面向，編列1500億元。二、提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場等面向，從原本的880億元增加到930億元。三、社會支持面關懷弱勢，包括撥補健保2百億元、撥補勞保基金1百億元、撥補台電財政健全1千億元、弱勢族群照顧關懷服務170億元、高等教育人才培育200億元，加總1670億元。



不過，卓榮泰的說法仍未打消媒體疑慮，在結束提問後，媒體仍在討論特別條例的預算是否是“偷渡”總預算部分項目。



“行政院”24日上午召開記者會，“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、“政務委員”林明昕、發言人李慧芝、“經濟部長”郭智輝、“行政院主計總處”副主計長陳慧娟出席。



卓榮泰表示，特別條例會根據對美談判進度進行彈性調整，若在談判團隊極力爭取下，對台灣產業衝擊不是那麼多，那支持產業的930億元部分就會撙節使用。特別條例草案的實施日期從2025年3月12日至2027年12月31日為止，會回溯是為考量美國對鋼鐵產業加徵25%的關稅，以涵蓋照顧鋼鐵業者所受到的衝擊。



卓榮泰說，特別條例草案稍早在“行政院會”通過，會送請“立法院”儘速審議，待草案通過各部會再進行詳實的特別預算規劃，並再請“立法院”審議通過。