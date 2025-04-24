藍白426上凱道　綠委說國民黨動員能力強

綠委郭昱晴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）對於藍白陣營將在4月26日集結上凱道，民進黨不分區“立委”郭昱晴則提及，當天剛好是學生統測時間，希望考生注意附近交通。她也對國民黨動員有信心，藍白一定會動員，國民黨全台動員能力還是很高，至少會有上百台遊覽車，希望考生注意管制交通。



國民黨主席朱立倫4月26日將於凱達格蘭大道發起“戰獨裁”遊行，不過卻與科技院校四年制與專科學校二年制統一入學測驗（統測）考試撞期。木柵高工校方表示，收到統測主辦單位要求轉知交通管制訊息，並於昨日發出公告說明，因活動地點鄰近台北商業大學考場，提醒學生預先規畫交通路線、提前出門。



郭昱晴表示，她上週就發文說4月26日、4月27日是統測時間，卻被國民黨桃園市議員凌濤與國民黨側翼網軍群起攻擊，說她草包，在她發文底下痛罵。但有學生教務處說希望避開周邊的交通，的確會想到考生權益。連3天公園路、中山南路都會交通管制。社群上有家長局反應一定要管制附近交通3天嗎？



郭昱晴表示，藍白一定會動員，國民黨全台動員能力還是很高。至少遊覽車一定會有上百台，希望考生注意管制交通。她也說，有家長說在內湖考試，但是集會的地方都是平常的路線，不是衹有台北商業大學考試受影響，之後再看看吧。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤也說，這場遊行國民黨、民眾黨“藍白合”積極動員，不管花錢包遊覽車動員，還是提供便當，其他的餐食等，網路上清清楚楚揭露。還聘請年輕人打工，來凱道抗議，這些證明他們對自己民意是擔憂的，只好用動員的方式。