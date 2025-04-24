罷徐巧芯二階達標　賴子弟兵林俊憲喊綠接手

賴清德子弟兵、綠委林俊憲。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”徐巧芯罷免團隊24日召開記者會，領銜人曹興誠宣布，徐巧芯罷免案二階連署突破3萬6000份，並持續向安全目標邁進。賴清德子弟兵、民進黨“立委”林俊憲也在臉書發文表示，這代表達到第二階階段門檻的150%，等於該選區15%選民已連署。接下來就是民進黨需要需概括承擔，所以，再來就是我們的事了。



目前全台大罷免進入第二階段連署，罷免國民黨藍委有35位進入第二階段連署，罷免民進黨“立委”有15位進入第二階段。罷免藍委的民團最近陸續公布第二階段連署的份數，希望都能達到連署份數的130%，避免補件拖延時間。第二階段連署必須要達到選區選舉人的10%，才會進入第三階段罷免投票。



林俊憲表示，剛剛罷團記者會公布了大家最關注的罷免徐巧芯最新收件數字，達到門檻150%、破36000份，同樣達到這個門檻的還有藍委王鴻薇。這是什麼概念？他幫大家換算一下，門檻150%，等於該選區15%選民已出來連署。



他也說，當年罷免前高雄市長韓國瑜的最終二階連署比例是多少呢？17.84%，徐巧芯只差韓國瑜2%多一點。在這兩個一向偏藍的選區，能夠率全台之先達到15%門檻，衹有偏綠的選民出來連署嗎？顯然不是。



林俊憲也說，徐巧芯、王鴻薇個人仇恨值遠大於整個國民黨的仇恨值，顯然不能再推給大環境，而是要從自己過去的言行回頭檢討了。至於其他區域，許多都剛好在門檻邊緣，再對照過去非國民黨抄名冊二階連署的不合格率，大約在選民總數1至2%左右。



林俊憲表示，今天的記者會，也是給各區域有罷免國民黨“立委”的黨公職同志一個提醒，公民罷團努力了這麼久，就差臨門一腳，而我們就是那臨門一腳。就像他1月就說過的，不參與創造歷史，就會被歷史拋棄，無論成敗，最終都是民進黨需概括承擔。所以，再來就是我們的事了。