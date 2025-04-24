無意普發現金？卓榮泰：應有更長遠規劃

卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月24日電（記者 鄭羿菲）美對台課32%對等關稅，為因應衝擊，“行政院長”卓榮泰24日通過特別預算草案，規劃經費上限新台幣4100億元，並以3千億元的歲計剩餘作為財源，不需舉債。媒體問及，是否全民普發現金無望？卓榮泰間接否定此事，他表示，發現金到每個人手上是快樂的事，但為台灣長遠發展，應有更長遠規劃。



至於賴清德曾宣布要加大包含軍購在內的對美採購，強化“國土”防衛能量的1500億元是否鎖定對美採購以平衡貿易逆差？卓榮泰說，美國是我們很大的市場，但絕對不是唯一的市場，媒體問到的未來是不是會完全以美國市場做考量，目前應該不是個問題，我們只是依照“國家”財政能力與“國防”需求，採購有關“國土”安全韌性的各項設備。



卓榮泰24日召開“行政院”記者會，宣布通過“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”草案，以三大面向編列預算上限4100億元，包括強化“國土”防衛能量，編列1500億元、支持經濟產業編列930億元，及關懷社會弱勢編列1670億元。記者會參與者除卓榮泰外，副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、“政務委員”林明昕、發言人李慧芝、“經濟部長”郭智輝、“行政院主計總處”副主計長陳慧娟出席。



卓榮泰接受媒體提問時，媒體問及4100億元特別預算的財源為歲計剩餘，與藍營日前要求“普發現金”財源衝突，是否代表普發現新無望？卓榮泰表示，把現金發在每個人手上是一件快樂的事情，但對台灣長遠整體發展而言，應該有更合理的做法。特別預算涵蓋層面廣泛，讓每一份資源用在最需要的地方，這才是善用資源善用。



卓榮泰舉例說，把1萬元發到每個人民手上，倒不如把5千元發在手上沒有5000元的人身上，我們先照顧弱勢。我們也要維持台灣的安全跟韌性，因此我們不認為在面對外交軍事，甚至是財政重大衝擊時，他不認為普發現金是最好解決問題的方法。