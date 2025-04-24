蔡武宏：26日凱道人民站出來不會談主席選舉

國民黨籍高雄市議員蔡武宏。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨號召4月26日上凱道抗議獨裁，國民黨籍台中市長盧秀燕昨終於表態“願意挺身而出”，台中動員也做出氣勢引發關注。國民黨籍高雄市議員蔡武宏接受中評社訪問表示，盧是因為看不下去藉機站出來，大家目標一致是為了人民站出來，並不會去談主席選舉這塊。對於盧被質疑常置身事外，他相信都是個人解讀，且盧的市政表現非常好，不會有影響。



蔡武宏，高雄人，高雄市立空中大學大眾傳播學系學士。蔡武宏出身政治世家，父親蔡慶源為蟬聯六屆的前高雄市議員。選區在前鎮區、小港區，2018年當選並連任至今。



全台正副議長聯誼會長、國民黨籍新北市議長蔣根煌昨證實，9成藍營議長支持盧秀燕選黨主席。盧秀燕昨也宣布26日遊行將“挺身而出”，台中地方組織大約出動至少65輛遊覽車，預計有超過2千人北上響應，做出氣勢，讓國民黨主席之爭引發各界關注。



針對26日上凱道遊行活動外界關注各陣營“秀肌肉”，蔡武宏表示，目前談不上這個問題，因為大家是為了人民而戰，身為黨所提名當選台中市長的盧秀燕，在這個時間點，考量民進黨的作法獨裁到讓台灣民眾真的看不下去，所以盧才會去參加，目前重點是說如何把獨裁的民進黨政府換掉，讓人民可以安居樂業。



活動過程與黨主席朱立倫的競合，蔡武宏表示，每個黨職議員、黨工、各縣市的民眾都有自己的觀點，應該現階段是為了人民站出來說話，目標要一致。