中評關注：美關稅當頭　卓推特別預算先鬥爭

卓榮泰24日宣布通過特別條例草案，其中挹注台電1千億元捲土重來。（中評社 資料照） 中評社台北4月25日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰24日推出“因應國際情勢強化經濟社會及‘國土’安全韌性特別條例”草案，美其名是因應美國關稅政策，但從換皮納入“立法院”1月刪除的挹注台電新台幣1千億元預算來看，顯然骨子裡是要激化朝野矛盾，讓藍白反對時，給宣傳大罷免活動增添柴火。



美國總統特朗普4月2日宣布對台課徵32%對等關稅，這消息一度讓卓榮泰承認“差點昏倒”，但在特朗普宣布90天暫緩期、期間課徵10%關稅後，民進黨再度傾全黨之力鼓吹大罷免。直到32%關稅政策出爐後22天，卓榮泰才推出“因應國際情勢強化經濟社會及‘國土’安全韌性特別條例”草案，當社會各界關注政府如何團結應對時，才發現民進黨仍是以鬥爭掛帥，並未對產業大力補助。



卓榮泰推出的特別條例預算上限為4100億元，分為三個面相，一、強化“國土”防衛能量1500億元。二、支持經濟產業編列930億元。三、關懷社會弱勢編列1670億元。每一面向都能與關稅影響擦點邊，卻讓外界質疑是否“偷渡”總預算被刪除的項目，最明顯的就是遭藍白表決刪除的撥補台電1千億元，如今換皮捲土重來，即便再送“立法院”表決，會通過嗎？還是更添加相罵本？



再者，卓榮泰在4月4日宣布“啟動880億元產業應變方案”，雖此次特別條例講好聽點是拉高到4100億元的規模，好向民眾內宣“賴政府”十分重視關稅影響，但實際上產業補助僅930億元，佔比連四分之一都沒有，其中880億元過去還都被藍白批評為“新瓶裝舊酒”，多數是原本就存在、正在執行，或早已編列預算的既有政策。“賴政府”因應美國對台的高關稅政策，似乎並沒有用太多心力在規畫台灣的經濟產業走向。



可以預見的是，朝野仍會以撥補台電1千億元為核心點再度吵得不可開交，若藍白阻擋，綠就能搞大內宣扣“不支持穩定民生物價、不支持“國防”、不支持產業補貼”的大帽子，為大罷免二階連署衝人氣，也洗掉中國國民黨426舉辦上凱道集會的反撲聲浪，順便消弭藍營要求3千億元歲計剩餘拿來“普發現金”不成而形塑的民怨，可謂是機關算盡。