危險了！黃呂錦茹無保請回遭高院發回更裁

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電／中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人因“死亡連署罷免”案18日清晨遭聲押禁見，台北地方法院19日裁定黃呂無保請回，台北地檢署22日提起抗告，台灣高等法院24日撤銷原裁定，發回台北地方法院更裁。



高院指出，被告是否罪嫌不足，尚有研求餘地。原裁定既有可議之處，即無可維持，爰予撤銷發回原審法院更為裁定。



北檢偵辦罷免提議書偽造案，17日搜索國民黨台北市黨部等地，約談國民黨台北市黨主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川，訊後以黃呂錦茹等4人涉犯偽造文書等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。北院19日清晨裁定初文卿、姚富文羈押禁見；黃呂錦茹、曾繁川無保請回。



高院合議庭認為，原審雖以被告黃呂錦茹涉犯《刑法》第216條、第210條、違反《個人資料保護法》第41條等罪嫌不足，而駁回檢察官之羈押聲請，然此與卷內同案被告、相關證人之供證，暨罷免案提議人名冊、罷免案提議人名冊查對結果、黨員名冊與通訊軟體對話紀錄等證據綜合勾稽後，所呈現被告對本案犯罪事實有相當程度參與之情節不符，則被告是否罪嫌不足，尚有研求餘地。



高院認為，檢察官抗告意旨指摘原裁定未詳細審酌卷內相關事證，為有理由。原裁定既有可議之處，即無可維持，爰予撤銷發回原審法院更為裁定。



對此，國民黨24日表示，當北檢決定要提出抗告的時候，就可以知道民進黨主政下的司法制度，就是可以在沒有直接證據的狀況下，任意押人取供，一次不成功，檢方就是繼續抗告到法院願意羈押。



國民黨指出，當司法成為執政者可以選擇性辦案，可以小案大辦的爪牙，我們沒有閃避的空間，更沒有後退的道路，只能站出來反抗威權。國民黨除了全面協助台北市黨部主委黃呂錦茹進行接下來司法攻防，更要呼籲全民站出來，戰獨裁，反綠共，向賴清德大聲吶喊，反對司法迫害。