反廢死公投協商吵成一團　藍綠互批不懂法律

黨團協商。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團發起反廢死公投提案已逕付二讀，24日下午由國民黨團召集協商。會中藍綠白仍吵成一片，無共識，互批不懂法律。“司法及法制委員會”召委、藍委吳宗憲宣布交由“立法院長”韓國瑜召開朝野協商。



國民黨團發起反戒嚴、反廢死公投，反戒嚴公投23日黨團協商無共識，也是待由韓國瑜召集協商。今日吳宗憲等52名“立委”擬具公投提案主文為：“您是否同意‘各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決’之政策？”請公決案。11日在院會確認逕付二讀結論的議事錄，24日送交黨團協商。



吳宗憲今日主持協商，藍綠白三黨多名“立委”出席，不過黨鞭三長與會的唯有國民團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、民進黨團書記長陳培瑜、台灣民眾黨團副總召張啓楷。三黨團總召未到。



羅智強、張啓楷表示，8成民意反廢死，這是全世界潮流，廢死國家非常少，台灣還有36名死刑犯沒執行，貿然廢死，人民會覺得問題多，民進黨要杯葛民意嗎？盼一團和氣通過，該走的程序繼續走，8月23日舉行公投。



陳培瑜批評，明明還沒廢除死刑，藍白利用民眾反廢死，想獲得高支持度，來面對大罷免風潮，“立委”發起公投應有所節制，要用修法處理，不要公開詐欺民眾，希望這個無腦公投結果別送院會。綠委郭昱晴說，提醒大家今年1月16日有執行死囚黃麟凱槍決，藍白卻違法“違憲”又違規，當初逕付二讀是無效的會議，對司法是斲傷。

