張善政要和勞工站一起　共渡美國關稅挑戰

桃園市長張善政強調會和勞工站在一起共渡美國關稅的挑戰。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月24日電（記者 盧誠輝）勞動節將至，中國國民黨籍桃園市長張善政今日出席台灣機械、電工、紡織、食品業聯合會五一勞動節聯合表揚活動時強調，勞工朋友的困難，都是市府責無旁貸的責任，面對美國關稅風暴來襲，他會和所有勞工站一起共渡美國關稅的挑戰。



張善政今日到桃園市中壢區出席“台灣機械、電工、紡織、食品業聯合會五一勞動節聯合表揚活動”，包括“勞動部”“政務次長”李健鴻、桃園市勞動局長李賢祥、國民黨籍桃園市議員葉明月、民進黨籍桃園市議員魏筠和黃崇真、無黨籍桃園市議員劉曾玉春等人都到場出席。



張善政表示，勞工朋友的困難，都是市府責無旁貸的責任，機械工會日前向他反應“立法院”若調降進口車輛關稅調降會造成產業重大衝擊，他也馬上跟桃園選出的“立委”反應，後來“立委”去了解後告訴他，只是要把貨物稅調降，也才讓工會稍微放心。



張善政強調，美國關稅是現在產業最大的挑戰，雖然目前延了90天要到6月才會決定，但四大工會不同領域都會受到不同程度的影響，中央和地方政府都在想因應對策，像原本新台幣880億元支持方案現在已經加碼了，萬一勞工權益受影響時，政府一定會和勞工站在一起，一起渡過美國關稅挑戰。