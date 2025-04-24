更裁黃呂、宜黨部被搜　藍委轟綠執政不要臉

國民黨團書記長王鴻薇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）檢調大動作偵辦中國國民黨地方黨部涉嫌“幽靈連署”偽造文書案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹19日無保釋放後，台北地檢署24日抗告成功、發回更裁，同日國民黨宜蘭縣黨部也被搜索、約談。藍委王鴻薇、吳宗憲怒轟，民進黨執政就是要押在野黨的人，押人取供嚴重不公、不要臉。



北檢偵辦國民黨青年軍發起罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶的幽靈連署案涉嫌偽造文書罪，黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川遭約談、搜索、聲押。國民黨主席朱立倫等黨公職徹夜守候，黃呂、曾19日無保釋放，初、姚收押。



北檢針對黃呂錦茹提起抗告，台灣高等法院24日撤銷原裁定，發回北院更裁，認為黃呂是否罪嫌不足？尚有研求餘地，原裁定既有可議之處。黃呂近日將再出庭羈押庭。



國民黨“立法院”黨團書記長、台北市“立委”王鴻薇痛批，北檢就是要押黃呂錦茹，檢察官提的證據已不足，竟質疑黃呂是國民黨台北市黨部負責人就想押人取供，現在又發回更裁、要再出羈押庭，她還是希望法官本於證據到哪、辦到哪，別羅織入罪、押人取供。



檢調同日清早搜索國民黨宜蘭縣黨部，也針對幽靈連署偽造文書罪偵辦，帶走罷免宜蘭綠委陳俊宇領銜人李惠玲及2名黨工等。



檢察官出身的吳宗憲批，不意外宜蘭縣黨部被搜，檢調就是要押人，希望大家26日上凱道、戰獨裁，檢調辦藍不辦綠，甚至連黃呂錦茹都要再被更裁、重出羈押庭，足以顯示抗告的檢察官有問題，就因懷疑黃呂是黨工的長官，這樣的邏輯成立的話，那“陸諜”案牽涉到賴清德幕僚、“國安會秘書長”吳釗燮幕僚，那要不要偵辦賴清德、吳釗燮？



吳宗憲說，司法面對不同陣營就有完全不一樣做法，宛如警總戒嚴，司法嚴重不公，無聊又可惡、不要臉的政務官，帶著檢察官、司法警察去對在野做不一致的對待，非常血淋淋。尤其“法務部長”鄭銘謙還在備詢時脫口承認《鏡週刊》鏡檢的存在，原來北檢多一個“鏡檢”股別，實在諷刺又令人驚訝。