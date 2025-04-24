高雄45輛遊覽車　柯志恩：風雨無阻上凱道

國民黨高雄市黨部主委、藍委柯志恩。（中評社 資料照） 中評社高雄4月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨黨主席朱立倫號召民眾26日上凱道“反綠共，戰獨裁”遊行，除了台中市長盧秀燕動員逾65輛遊覽車揮軍北上，國民黨高雄市黨部主委、藍委柯志恩也指出，原本高雄預計動員15輛車，結果遊覽車業者回報，45輛遊覽車都已登記滿額，她強調，大家已經悶太久了，即便當天下雨也要風雨無阻站出來、展現決心。



柯志恩昨晚在政論節目上提到，提到日前在高雄跑行程時，發現地方鄉親們對26日的活動相當熱情，有很多民眾都想一起前往現場聲援，原本高雄市黨部打算出動15輛遊覽車北上，不過後來遊覽車業者向她回報有45輛遊覽車登記滿額。



柯志恩今天也在臉書上表示，雖然氣象預報本週六95%機率下雨，但不論風雨多大，她將和來自四面八方的朋友，站在凱道、發出怒吼：“反惡罷、戰獨裁！”她強調，作為一位有良知的正常人，明白什麼是良善、什麼是誠實、什麼是是非黑白、什麼是該守護的“價值”。



柯志恩表示，在民進黨執政下，掌權者愈來愈傲慢霸道、目無法紀、把說謊當日常，為了爭權奪利可以不擇手段。造謠被當作武器大肆宣傳，司法淪為打壓異己的工具，網軍側翼更如恐攻、無所不在，人民的聲音一次又一次被消音、被霸凌、被汙衊為“XX同路人”。



柯志恩表示，全世界的民主國家，沒有一個執政黨會對在野黨趕盡殺絕，反抗，不是為了哪一人的保位戰，上凱道更不是為了哪一政黨，而是蠻橫打壓等手段正一步步侵蝕辛苦建立的制度。當有一天反對的力量完全倒下，人民才想要反抗，那就來不及了。因此，4月26日大家集結、凝聚所有力量、為公理是非爭一口氣。