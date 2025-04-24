陸委會：拿到定居證等於拿到大陸戶籍

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 陸委會例行記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月24日電（記者 鄭羿菲）陸委會近日作出最新函釋，若台灣民眾在陸設有戶籍，包括持有中國大陸居民身分證與定居證將會喪失台灣身分，遭外界認為是“擴張解釋”。陸委會副主委兼發言人梁文傑24日否認道，兩邊法律名詞本就不同，怎麼認定是由“我方”解釋，並非擴張解釋，我們抓核心概念，只要拿到定居證就等於拿到大陸戶籍。



今年以來，“賴政府”進一步管制台灣人申領大陸涉及身分的證件，作為包含全面清查現職軍公教人員持有大陸身分證、護照、定居證與居住證等情形。



陸委會24日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑先解釋申領大陸身分證的相關程序，他表示，按照大陸相關規定，要申請大陸身分證的台灣民眾會先到入出境機關申請要定居，獲定居同意書後，再拿到當地公安機關申請定居證，同時要繳交台胞證、台灣身分證等相關證件，拿到定居證後再到當地戶政機關登錄戶口、拿大陸身分證，這是一連串密接的行為與要件，其中以定居證作為核心。



梁文傑說，有了定居證就可以登陸戶口拿到身分證，對我們來說，拿到定居證意味著接下來要拿身分證，這是連續性的動作。



梁文傑指出，兩岸之間法律名詞不太一樣，兩岸人民關係條例的相關規定是戶籍，而大陸的規定是戶口，我們現在抓核心概念，只要拿到定居證等於拿到大陸的戶籍，這樣的法律認定是由“我方”解釋。他強調，有些人認為是陸委會擴張解釋，但其實不是。