台美零關稅談判　曾明瑞：本土農業浩劫

南投縣農會總幹事曾明瑞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月25日電（記者 方敬為）民進黨政府拋出與美國談判雙邊經貿“零關稅”，減緩對等關稅衝擊，南投縣農會總幹事曾明瑞接受中評社訪問表示，若台美經貿全面零關稅，對本土農業將是一大浩劫，台灣農業量體規模與生產成本都無法比擬美國，當美國農產品零關稅傾銷，台灣農業毫無招架之力，這點政府在談判時務必要有配套，例如在產地標示方面，至少要堅定立場，保護弱勢產業。



曾明瑞，曾任“經濟部”中部辦公室辦事員、“行政院”中興地區機關暨省政府員工消費合作社經理，2010年到南投縣農會服務，在全體理監事支持下，獲聘接任農會總幹事，並投入製茶業，資歷超過10年。



美方宣布對等關稅緩衝期90天，台灣對美進口商品暫收10%關稅，台灣官方爭取調降，賴清德拋出對美談判從雙向貿易零關稅談起，讓台灣農民憂心忡忡。



曾明瑞表示，農業是台灣最弱勢的產業之一，倘若台美經貿零關稅，恐怕喪失產業競爭力，甚至可以說，台灣農產品面對海外農產品零關稅傾銷的挑戰，遠比面臨出口關稅上揚來的高，這方面相信是多數農民朋友的共識。



他指出，台灣農業畢竟仍以內需市場為主，外銷比例不高，其實美國關稅的上揚，只要透過市場分散或著出口轉內銷的方式，就能夠有效調節，可是一旦美國的農產品零關稅進入台灣銷售，就會直接衝擊到本土農業的主要市場，這對台灣農、林、漁、牧業的發展絕對是嚴峻挑戰。



南投縣政府農業處日前召集縣農會及13個鄉鎮市農會座談，盤點目前農業現況，根據統計數據，美國是台灣農業貿易的主要市場之一，自美進口的部分佔21%，出口美國則佔18%。目前銷售往美國最多的就是茶葉、花卉、稻米，其中茶葉、花卉主要的產區就在南投縣。另外，縣內包括香菇、梅子、蜂蜜等項目，倘若未來零關稅傾銷，也會受到嚴重衝擊。



曾明瑞表示，美國是採取農業企業化經營的方式生產農產品，與台灣的小農耕作、精緻型農業不同，美國擁有高規模產量、較為低廉的生產成本，能夠以量制價，創造其終端產品的價格優勢，過去因為有關稅門檻，美國進口農產品還不至於在價格上勝過本土農業，倘若零關稅輸台，本土農產品價格絕對喪失競爭力，恐怕是一大浩劫。

