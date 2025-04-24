政府提4100億預算　藍揭6成與關稅戰無關

左起國民黨團首席副書記長羅智強、書記長王鴻薇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）“行政院會”24日通過“因應國際情勢強化經濟社會及‘國土安全’韌性特別條例”草案，規模為4100億元新台幣。中國國民黨“立法院”黨團開記者會質疑，其中佔最多的“國土”韌性1500億、撥補台電1千億，是怎算出、還灌水？且更高達6成預算與美國關稅戰無關，礙難同意，除非修正。



“行政院長”卓榮泰表示，為因應國際情勢強化經濟社會及“國土安全”韌性，“行政院會”今通過規模為4100億元的特別條例，4100億元將全數以歲計賸餘支應，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電與勞健保基金。



國民黨團下午於黨團記者室舉行“回應“行政院”4100億元特別預算案”記者會，出席者有書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強。



“這4100億有6成預算與因應美國關稅戰無關！”王鴻薇批，“政院”從原本880億元暴增到4100億元特別預算案，其中撥補健保200億、經濟支援930億，台電1千億、“國土”韌性1500億、高教人才200億、關懷弱勢170億、撥補勞保100億。總共經濟支援佔23%、“國土”韌性37%、台電24%、高教人才5%、勞保2%、健保5%、弱勢4%。



王鴻薇說，基本上是支持，但有些卻看不出內容與關稅有關聯性？比如若撥補台電千億，但政府能源政策不變，那將是無底洞，瘦了台電、肥了綠友友的綠能產業，國民黨團因此礙難同意，除非“政院”修正檢討並改正。



她指出，其中“國土”韌性1500億是最大，但相產業、農工受害更多，“國土”韌性的實際內容尚不清楚，難道加強“國土社會韌性”這6字就1字值250億？和美國對等關稅有什麼關聯？另外卓榮泰已扼殺普發現金1萬的提案，因卓說普發現金對美國對等關稅應對無助，那現在“國土”韌性的關聯？其他項目其實都大致支持，國民黨就撥補台電、“國土”韌性礙難同意，且仍主張普發全民1萬元，望“政院”從善如流。

