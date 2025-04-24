喪失原籍證明　陸委會：逾6百件具結、延期

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月24日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”近期要求大約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，一度引發陸配人士恐慌與不滿，陸委會兩度提出共計6項具結替代方案、3項延後赴陸辦理補件情況，4月21日起受理。陸委會副主委兼發言人梁文傑24日表示，目前共受理逾600件申請，及不符條件需協助逾200件，政府會仔細斟酌、提供最大協助。



陸委會在陸配反彈要求補件“喪失原籍證明”後，4月10日、4月16日分兩波公佈配套措施，以具結方式替代繳交喪失原籍證明，分別是：一、赴陸有人身安全疑慮者。二、因重大傷病，且臥床、配合醫治療程、身體衰弱或行動不便者。三、2015年1月1日起未曾赴陸者。四、在中國大陸出生，未滿7歲返台定居，主張從未在陸設籍，經主管機關審核確認者。五、年滿70歲者。六、屬低收入戶，無資力赴陸者。



陸委會公布得申請“延後赴陸辦理”有3種情況，分別是：一、因服刑、兵役、就學、家庭遭遇重大變故，或屬有急性病症無法於期限內搭機，經出具醫師開立不適航證明等事由者，於事由消滅後，再展延3個月。二、因照顧未成年子女、重大傷病、70歲以上的親屬，得自收到通知後1年內繳交喪失原籍證明。三、當事人懷孕，自分娩或流產後1年內繳付喪失原籍證明。



陸委會24日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，從4月21日開始受理申請具結、延期，大概收到600餘件，還有一些不符具結或延期的條件，但需要政府協助大概200餘件，政府對這些申請案，每一件都會仔細斟酌、提供最大的協助。

