雙北世壯運5月登場　陸委會：陸555人報名

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月24日電（記者 鄭羿菲）2025雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，陸委會副主委兼發言人梁文傑24日表示，中國大陸總共有555人報名參加，目前仍在審查中，現在已發出同意來台逾230人，希望都能來台參加。



梁文傑也說，世壯運並不是很符合標準的運動賽事，所有的報名都是個人，並沒有所謂的代表隊，陸委會負責的工作是審查這些報名的人有沒有資格來台，與有沒有符合安全考慮，目前並未聽說大陸有什麼特別的政策，或是不核發大通證的相關消息。



陸委會24日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



媒體問及，去年陸客已恢復赴金門、馬祖旅遊，2023年也開放第三地陸客來台，會否考慮開放第二類陸客，也就是大陸民眾經第三地來台觀光？



梁文傑表示，開放第二類陸客來台觀光，是有在討論，但這比較類似自由行，也要看對方的看法，但對岸對自由行的顧慮會比團體旅遊更多一些。無論如何，我們希望小兩會能先談一下，但很可惜目前沒什麼進度，還是要呼籲，把該談的是談一下，讓兩岸關係能繼續向前走。



至於台灣金屬機殼大廠“可成”爆出新加坡外資公司TIHIM有意卡位董事會，但TIHIM似有陸資背景，梁文傑指出，相關案件已進行調查中，若查到真的有陸資違法投資，或假借他人名義隱匿身份或資金來源來台投資的話，我們會予以嚴處。