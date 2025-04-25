賴碧瑩：關稅戰讓房市嚴峻　政治不穩更棘手

屏東大學不動產經營學系教授賴碧瑩。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月25日電（記者 蔣繼平）台灣房市去年開始受到第七波信用管制打房，今年又強碰特朗普關稅政策衝擊金融市場，也是受影響的產業。屏東大學不動產經營學系教授賴碧瑩接受中評社訪問表示，外匯市場與股票市場已受衝擊，房市也不可能置身於外，會有議價空間但大跌不太可能，但除了國際盤面、外匯、股票都不穩，台灣連政治也不穩，所以很多人不買房都在觀望，導致交易量急速萎縮，這點比較棘手。



賴碧瑩，台灣大學建築與城鄉研究所博士。現職為屏東大學不動產經營學系教授，研究專長領域：不動產估價、不動產開發、都市經濟、不動產資訊、遊憩區規劃與開發、社區發展。



賴碧瑩表示，受關稅戰影響最大的是台灣進出口業，包含美元走向，過去投資管道有外匯市場、股市、房市，現在外匯市場與股票市場已經被影響，房市相對來說也會被影響，不可能置身於外。一般來說，經濟學有領先與落後指標，現在看關稅戰看的是股票市場與外匯市場，這個是領先指標，房地產是後面會被影響到的。



賴碧瑩表示，不過觀察房市有兩部分，第一是如果屬於內需的問題，內需的問題再怎麼打關稅戰，會買的還是得買，這叫做剛性需求。第二是如果屬於投資市場的話，資金不可能只配在房地產，該配都會配，這時候就會受到影響。



賴碧瑩表示，另外最大的隱憂是，如果房子拿來借錢買股票或投資市場，就回到根本面，能不能撐的了抵押貸款的成本。目前利息還算低，台灣只有2.6到2.8%，嚴肅一點3%，還是比國際盤面5%多還低。若貸款利率撐不住就會影響到。



有關目前房地產的景氣，賴碧瑩表示，房地產在去年九月以後涉及貸款的困難度，整個預售市場目前來客數人數確實幾乎處於凍結狀態，就是很少，消費者又不願意去買中古屋的市場，認為中古屋比較舊。

