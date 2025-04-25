李明賢：蔣萬安的強硬是藍首長們應有的覺醒

國民黨台北市議員李明賢接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月25日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨台北市長蔣萬安近來一改過往溫和形象，頻頻對民進黨展現強硬立場，國民黨台北市議員李明賢向中評社表示，蔣萬安的轉變是順應藍營基層“不能再軟下去”的氛圍，在賴清德執政下，國民黨正遭遇全面性政治追殺，蔣萬安“硬起來”，代表的不只是個人風格轉變，更是國民黨首長們集體應有的覺醒。



李明賢強調，當綠營都已追殺到國民黨家門口了，如果黨內的領導階層以及各縣市長還要繼續“歲月靜好”，只會遭到支持者唾棄，尤其基層藍軍早已對國民黨一向軟弱的作風感到深惡痛絕。



蔣萬安近來頻頻怒嗆民進黨，17日更現身國民黨在北檢前的抗議，拋出“倒閣”的建議，希望替藍營面對綠營發動的大罷免找出解方，而面對綠營猛攻他到北檢聲援的行為是帶頭違法，蔣更沒有要放軟的意思，23日拜訪民進黨台北市議會黨團時，一人戰全部綠議員，引來政壇許多討論。



李明賢對此接受中評訪問時表示，賴清德上台後，執政不以民生經濟為施政重點，反而全力鎖定在野黨發動攻勢，包括司法調查、罷免案連環啟動、乃至藉由司法進行政治追殺，手段層出不窮。



李明賢說，前陣子走訪基層時，支持者都罵說“你們國民黨真的太軟了！”，所以如果到現在還在搞不沾鍋、溫良恭儉讓的那一套，支持者只會更失望、更憤怒。



李明賢強調，蔣萬安的轉變，是基於對政治局勢的精準判斷與責任感展現，有聽到基層的聲音，也知道是自己該跳出來的時候。他分析，蔣萬安的“轉硬”有三個層面考量，一是呼應大環境，對抗執政黨步步進逼；二是回應基層壓力，凝聚藍營士氣；三則是因應黨內情勢，穩固自身政治定位。

