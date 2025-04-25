段維中：台關稅談判絕不能犧牲汽車產業

台灣機械業工會聯合會理事長段維中。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月25日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普宣布對非美製汽車課徵25%關稅，衝擊全球車市。台灣機械業工會聯合會理事長段維中接受中評社訪問表示，政府未來和美國關稅談判絕對不能犧牲台灣汽車產業，否則恐影響30萬就業人口生計，工會將持續與政府溝通，希望不要逼工會最後走上街頭進行大規模抗爭。



段維中，曾任福特汽車公司企業工會理事長、“中華民國”車輛委員會主任委員、“全國產業總工會”理事、“勞動部”勞工保險監理會委員、桃園市總工會顧問、桃園市勞資關係發展協進會理事長，現為台灣機械業工會聯合會理事長、桃園市政府市政顧問及勞資爭議調解委員。



段維中指出，美國目前是台灣汽車零組件的最大出口地，自從特朗普宣布要對非美製汽車課徵25%關稅後，引起台灣汽車產業高度關注，大家都很擔心台灣和美國進行關稅談判後，會不會因此犧牲台灣汽車產業的權益？果然最近就傳出未來進口汽車的關稅將進行調降，雖然“經濟部”後來解釋是調降進口汽車的貨物稅，但此舉仍將對台灣汽車產業造成重大衝擊。



他分析，以目前台灣汽車市場來說，進口車和“國產”車的比例約各佔一半，但未來不管是把進口汽車的關稅或貨物稅調降，都將嚴重衝擊“國產”車的市佔比，未來汽車產業30萬勞工的生計也將受到影響，台灣整個汽車產業鏈的企業主經營也會越來越困難。



段維中提到，機械業工會包括汽車、汽車零組件和生產工具機等產業，行要別較為多元且複雜，目前台灣共有6大車廠，其中在桃園市就有3家車廠。而台灣汽車產業不只大型車廠，更多的是中小企業經營的零組件廠，因為光是1輛汽車就有1萬多個零件，台灣有很多衛星工廠主要就是從事生產製造這些汽車零組件後再出口到海外去。

