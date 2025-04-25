施正鋒：扁被出征　對現在政治氛圍有點擔心

施正鋒。（中評社 資料照） 中評社台北4月25日電（記者 黃筱筠）對於陳水扁近日發言，是要爭取特赦？熟知綠營政治、東華大學前教授施正鋒接受中評社訪問表示，扁雖希望被特赦，最近發言應是以他過去執政朝小野大的經歷，想要給賴一點建議，如果扁要特赦應討好賴清德。他也坦言，以現在政治氛圍確實有點擔心，有點像是希特勒執政的感覺，希特勒後期也是利用某些人興風作浪，民進黨執政現在對陸配刁難態度，已經到人人自危，連扁都是同路人，他也被綠營講成是藍營來臥底的，“我是‘台獨’的，怎麼會變成藍營”，他們現在完全是不講道理。



施正鋒為美國俄亥俄州立大學政治學博士，曾任東華大學原住民民族學院院長、淡江大學公共行政學系系主任、東華大學民族事務與發展學系教授、台灣國際研究學會理事長，亦曾擔任喜樂島聯盟主席，現退黨。施正鋒曾是呂秀蓮政治幕僚。



陳水扁19日在凱達格蘭學校發表演講時提到，民主真正的內涵是尊重不同意見，不是意見不一樣，就是“XX同路人”，卻在社群平台上慘遭青鳥出征。



施正鋒表示，扁是希望被放出來，但綠營其實很怕他再出來。2024大選之前一直有聽聞訊息，蔡英文要特赦扁，聽此訊息時2024春暖花開。但是春天到後，又擔心影響大選，後來什麼都沒有。大概是要交換條件，以特赦扁，換取不動蔡英文。扁現在沒有派系，扁也想要有一點聲音，大概就是這樣，沒有很大佈局。



施正鋒說，蔡英文可能還比較躍躍欲試，部分綠委與國民黨要蔡去美國談判。賴清德的個性從“國大代表”就是這樣，扁打算何時能被特赦，現在還看不出來。特赦扁就是只有賴清德有這個權限，陳水扁幹嘛要去惹賴，看不出來扁有什麼用意。扁的發言可能真的看不下去，否則要賴特赦應該要替賴講話。



他認為，扁會說話是因為“朝小野大”，朝小野大就是“總統”領導力要去說服，陳水扁執政8年，至少政府也可以運作，扁純粹就是過來人經驗分享。



陳水扁這樣講話，會被取消保外就醫嗎？施正鋒說，朝小野大的例子就扁執政，大家都會問扁的經驗。比較“立法院長”韓國瑜與王金平比較，韓國瑜現在想要表現，都中規中矩，唯一看起來就是賴的角色問題。現在“朝小野大”賴清德還要像馬英九、蔡英文以全面執政姿態去處理政治事件，“你以為你是民選皇帝嗎？”

