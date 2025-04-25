卓榮泰：不會捐款美國　其他依台灣財政能力

卓榮泰（中）接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月25日電（記者 鄭羿菲）針對白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）提及的五項協助美方分擔責任，其中包括捐款給美國財政部。“行政院長”卓榮泰25日強調，大概不會考量，其他無論是採購、投資、增加“國防”預算，都會依照台財政能力與需求。



美國總統特朗普4月2日宣布對等關稅措施後，引起全球震盪，米倫7日受邀至華府智庫哈德遜研究所演說，對於關稅政策，他提及，想在美國撐起的地緣政治和金融大傘下獲得利益，就需要分擔負擔，有五種途徑，一、接受美國關稅不報復；二、打開市場停止不公平且傷害性的貿易行為，並向美國購買更多產品；三、提高國防支出和美國軍購；四、投資美國；五、捐款給美國財政部。



“行政院長”卓榮泰25日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊就美國關稅政策質詢，她表示，特朗普的目標很清楚，就是要求全世界選邊站，台灣的選擇好像不多？卓榮泰說，我們跟全世界民主友盟國家一直保持可信賴的關係。黃珊珊打斷道，特朗普的重拳不管民不民主，好朋友也無一倖免，現在的問題已不是價值的問題，而是價格的問題，米倫所說的五點，有四點我們做到了，夠嗎？’

