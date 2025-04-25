台中旅展登場　大陸自由行遊程詢問度高

2025台中國際旅展開幕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月25日電（記者 方敬為）2025台中國際旅展今天登場，吸引超過200家觀光旅遊業者參展，各家廠商紛紛祭出優惠搶客，其中境外旅遊行程商品相對熱門，值得注意的是，雖然台官方限制旅遊業者銷售大陸團體遊程，但仍有業者推出“機加酒”大陸自由行商品，也吸引不少民眾詢問。



由台中市旅行商業同業公會主辦的“2025台中國際旅展”25日登場，為期4天，是一年一度中台灣規模最大的旅展，今年展區共300個攤位，吸引200多家觀光旅遊業者參展，其餘則是海內外官方旅遊部門設展行銷攤位，場面盛大。



台灣主要大型旅行社，包括五福旅遊、燦星旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊等業者都參展，並祭出海內外各式遊程優惠價格，其中最便宜的海外遊程主打韓國首爾5日遊只要新台幣1萬888元起，吸引不少消費者搶購。



由於台灣官方相關限制，大多數的旅遊業者的遊程以銷售日本、韓國、泰國、越南為主，中國大陸的旅遊行程商品比例較低，但仍有業者推出新疆、西藏、江西、雲南、廈門等“機加酒”自由行商品，詢問度也相當踴躍。消費者表示，現在沒辦法參加大陸團體遊程，但透過旅行社購買“機加酒”自由行，除了價格實惠外，遊程可依照個人需求自行規劃，也是不錯的方式，且大陸旅遊很方便，因此會願意購買相關商品。