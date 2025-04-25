藍批特別預算當提款機　卓榮泰：依法定程序

左起何晉滄、卓榮泰、陳駿季。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月25日電（記者 黃筱筠）“行政院長”卓榮泰今天答覆特別預算編列表示，因為有很多跨年度，特別條例是到2027年12月31日，將近2年9個月跨年度，年度預算無法編列。中國國民黨“立委”許宇甄則質疑，特別預算不是民進黨提款機，也不是特別好編列的預算。卓表示，我們會完成法定程序，希望“立委”支持。



許宇甄質詢時，先送上鮮奶給卓榮泰，也對“立法院長”韓國瑜說之後會補送。接著詢問相關班班有鮮奶的政策。



許宇甄也問到，美方不能失去台灣漁民市場會要求分攤關稅嗎？賴清德說不會犧牲農漁民。卓榮泰表示，農漁民優先是政府不變定律，賴清德之前談話是我們立場，會維護農漁民最高利益。我們開拓國際市場，做自己升級。



未來農漁民若有損失要負責？卓榮泰說，我們已經備妥方案，農漁民權益要優先保障。



許宇甄詢問特朗普要做海鮮霸主，鬆綁美國漁民捕撈範圍，以前美國海鮮九成要靠進口，我們是外銷大國，要是美國要求開放美牛美豬開放漁產，對於台灣的漁民有什麼影響？



“農業部長”陳駿季表示，美國海鮮優先策略是鬆綁國內監管制度，國際貿易上關注非法IUU（即是非法、未報告、不受規範的漁撈行為）與非法勞工，我們已經都有落實。



未來會專業協助農漁民？陳駿季表示，我們持續關切，後續貿易我們會跟現在支持方案一樣，支持我們水產品，除了進軍美國，也進軍其他國際市場。

