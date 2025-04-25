有壓力？民進黨批藍營426遊行毫無正當性

民進黨發言人吳琤與韓瑩（右）。（照:民進黨提供） 中評社台北4月25日電／針對國民黨發動罷免民進黨籍“立委”，其中1923件死亡連署，涉嫌偽造文書罪，地方黨部遭搜索調查，更有人遭收押禁見，並號召支持者4月26日上凱道，今天民黨發言人吳崢、韓瑩、律師黃帝穎召開“藍白破壞民主大集合 426挺違法？站作弊？”記者會，痛批國民黨能找活人上凱道，卻找死人簽連署，上凱道戰獨裁完全是胡扯，台灣已是自由民主社會，任何政治活動都得到法律充分保障；並批評國民黨企圖以政治力量攻擊司法，轉移違法焦點，整個426集會的目的毫無任何正當性可言。



吳崢表示，藍白號召支持者上凱道，更放話已經超過五萬人報名，但集會的目的非常荒謬。朱立倫說要戰獨裁，但國民黨透過台灣民主制度成為“立法院”第一大黨，近期又熱烈討論“倒閣”，現在又要舉辦公開的大型政治集會遊行，在在都彰顯了台灣是自由民主社會，政治活動得到法律充分保障，獨裁一說完全是胡扯，毫無根據。



吳崢表示，國民黨不斷指控司法不公、政治迫害，更令人非常困惑。國民黨彷彿巨嬰一般，攻擊抹煞第一線司法從業人員秉公執法的專業，無論是搜索、約談、開庭，國民黨都要聚眾抗議、包圍法院、干預司法辦案，阻撓杯葛任何的正當法律程序。難道國民黨是質疑所有的司法人員，包括核發搜索票的法官、羈押庭的法官甚至是高院發回更裁的法官，這些每一位獨立行使職權的法官都不中立、不專業嗎？國民黨自己犯法在先，法律用一致的標準來約束國民黨的行為，國民黨卻以政治力量企圖攻擊司法，想要轉移違法焦點。



吳崢表示，國民黨聲稱號召超過五萬人上凱道，而藍營縣市長、民代卯起來拼人氣、比動員，盧秀燕的台中市稱有65輛遊覽車、高雄柯志恩稱有45輛遊覽車、南投縣長許淑華說有34輛遊覽車、台南謝龍介也說超過20輛遊覽車。國民黨宣布發起426集會至今不到一週，動員國民黨組織力量，輕易就喊出超過五萬人。然而諷刺的是，國民黨被司法調查的源頭，就是國民黨發起的罷免，一階連署中有大量的偽造文書、死亡連署。

