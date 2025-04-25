台中70大巴426上凱道　盧秀燕：明天見

台中市長盧秀燕號召群眾響應“戰獨裁、反惡罷”遊行。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月25日電（記者 方敬為）中國國民黨發起26日上凱道“戰獨裁、反惡罷”示威遊行，台中市方面，在黨籍市長盧秀燕表態要出席後，地方藍營全力動員群眾聲援，今天統計已有70輛大巴明天將北上會師，盧秀燕今天也透過媒體向民眾號召“明天見！”在集會前夕衝高聲勢。



國民黨對抗民進黨大罷免行動，邀請台灣民眾黨攜手4月26日上凱道大遊行，藍營縣市長與各級民代紛紛表態參與，地方黨部也發出動員令，號召支持者上凱道聲援。



台中市長盧秀燕23日表態將出席大遊行後，台中群眾北上聲援迅速加溫，國民黨台中市黨部主委顏文正25日受訪表示，23日上午原本掌握65輛遊覽車北上，盧秀燕站出來後，讓更多人踴躍響應，一口氣增至68輛，台中市的遊覽車業者一度調不到車，價格也從一輛新台幣1.2萬元漲至1.4萬元，截至25日上午已超過70輛遊覽車要北上，參與人數突破3000人。



盧秀燕25日上午出席“太平區中華國小、東平國小、長億國小暨光隆國小活動中心興建工程動土典禮”，媒體詢問426上凱道相關細節，盧秀燕也公開號召大家“明天見”，在上凱道前夕再度喊話，衝高集會聲勢。