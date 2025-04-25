北市黨部主委被押　朱立倫：壓不住人民怒吼

聽到法院裁定黃呂錦茹羈押的消息，國民黨主席朱立倫臉色沉重。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月25日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天中午偕同黨籍台北市“立委”和議員到台北地方法院，聲援重開羈押庭的北市黨部主委黃呂錦茹。在場外的眾人聽聞法院裁定黃呂錦茹羈押的消息，臉色都非常沉重，朱立倫說，想把黃呂關進去是北檢的決心，也是賴清德追殺在野黨一定要達到的目的。



朱立倫強調，會針對黃呂錦茹的羈押案提出抗告，拜託律師盡全力替黃呂爭取逆轉的機會，盡全力對抗民進黨。但民進黨用這樣的司法手段，是壓不住人心，壓不住民主的怒吼，明天下午全民站出來，找回台灣的民主，救台灣的民主。



朱立倫一行人原本希望進到北檢內等待黃呂錦茹的開庭結果，但警方設下重重拒馬，不讓他們靠近，眾人只能在周邊等待，最終等到法院裁定羈押的消息，和黃呂感情非常好的藍委李彥秀因此紅了眼眶。



朱立倫受訪時批評，今天真的是民主黑牢，經過這一個禮拜，他們就是要全台大羈押，用不成比例的方式來對付在野黨，前面是民眾黨，現在是國民黨，將來就是你我，就是全台灣的民眾。



媒體追問，國民黨中央黨部是否也可能被搜索？朱立倫說，民進黨是不擇手段，什麼都可能，但相信最後要用人民的力量來對抗民進黨。



對於羈押結果，朱立倫說，檢方拚盡一切全力就是要押黃呂錦茹，用這樣的逆轉方式不是很典型的民進黨操控司法手段之一嗎？就是要押人取供，這是一個典型的民主黑牢。



談到75歲的黃呂錦茹被羈押，是否會讓明天的426凱道抗議的民意怒火更盛？



朱立倫說，民進黨現在想要用各種理由、藉口來阻擋民眾到現場來，而且側翼都還準備到現場來破壞，甚至各地還阻撓民眾的交通工具，各種方式阻礙台灣人民的決心，明天是民眾站出來的時候。