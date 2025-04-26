曲兆祥：藍白再不合作只能被綠營各個擊破

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月26日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席朱立倫及台灣民眾黨主席黃國昌日前進行在野領袖峰會建立多項共識，黃國昌也將參與國民黨26日舉行的上凱道，戰獨裁活動。台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥接受中評社訪問表示，藍白再不合作，只能被綠營各個擊破，且美國關稅的民間版衝擊影響平台會是關鍵，若實質運作順暢，等於是拉攏中間選民支持，氣勢就會不同，綠營會有所顧忌。



曲兆祥說，對中國國民黨而言，“大罷免”這一役需要民眾黨幫忙，無論是地方活動、投票。對國民黨主席朱立倫來說，是為了黨主席保衛戰的動作；對台灣民眾黨、民眾黨主席黃國昌來說，目的較為單純，就是求生存，2028“立委”席次將是考驗。



朱立倫與黃國昌22日進行在野領袖峰會，聚焦美國總統特朗普關稅政策、司法正義及“大罷免”三大議題，這也是藍白在2024大選期間合作破局撕破臉後，首度黨主席會面。



曲兆祥曾任台灣師範大學政治學研究所所長、中國文化大學政治學系副教授，1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨。現為台灣新故鄉智庫協會理事、中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授。



曲兆祥接受中評社訪問表示，現下的台灣政壇氛圍，讓藍白兩黨已不得不如此，只要沒有合作，綠就能各個擊破，在賴清德執政近1年的作為，幾乎就是為所欲為，在野黨沒辦法有效制衡，過去民進黨在野時批評國民黨的為非作歹，哪一樣民進黨現在沒做？政治進入校園、司法干預政治等，國民黨不敢做的，民進黨全敢做，衹有2個反對黨聯合，才能有效牽制執政黨。



曲兆祥說，2024大選得票率，綠只拿40.05%，藍白加在一起59.95%，即便現在結構有所變化，也會是過半。藍白在野峰會的重點是雙方試著在合作點什麼，其中朱立倫與黃國昌要做的美國關稅民間版衝擊影響評估平台會是關鍵，由前台大校長管中閔擔任召集人，未來若成功運作，端出民進黨都無法完成的東西，對比下來中間選民就會對藍白有非常高的認同感。