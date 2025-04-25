與黃呂錦茹好交情　韓國瑜聽聞遭押很擔憂

“立法院長”韓國瑜面容哀傷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月25日電（記者 張穎齊）75歲的中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉嫌“幽靈連署”偽造文書，25日遭台北地方法院裁定羈押禁見。與黃呂錦茹交情甚篤的國民黨籍“立法院長”韓國瑜被問及是否感到難過？韓國瑜面容憂戚、苦著臉僅說“好，謝謝！”



韓國瑜會前、會後被記者2度問及過去交情甚篤的黃呂錦茹被收押，是否難過？韓國瑜面容苦澀，憋著嘴角，看向記者嚴肅地說“謝謝，好，謝謝。”韓國瑜送完朱立倫後，則苦著一張臉赴議場主持院會質詢。



據了解，韓國瑜過去與黃呂錦茹有非常好的交情，韓國瑜在台北農產運銷公司擔任總經理時，就經常與曾任台北市民政局長的黃呂錦茹互動。尤其在2024“立委”選舉時，黃呂錦茹更大力推薦韓國瑜長女韓冰出戰台北市第五選區北中正、萬華“立委”，韓冰婉拒仍不放棄，共4次勸進。韓國瑜有感於黃呂錦茹遭司法手段對待，今日上午也罕見受訪，表示26日會上凱道。



國民黨主席朱立倫等黨公職在北檢外聲援黃呂錦茹後，下午2點赴“立法院”院長室旁的會客室，與韓國瑜閉門會談。



台北地檢署偵辦國民黨青年軍發起罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶的幽靈連署案涉嫌偽造文書罪，黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川遭約談、搜索、聲押，黃呂19日原裁定無保釋放，經北檢抗告、台灣高等法院發回北院更裁，黃呂25日下午1點被收押禁見。



台北地院表示，綜合檢察官向本院聲請及抗告提出全部證據資料，本院判斷之基礎已與19日聲押時有所不同，因認被告黃呂錦茹涉犯《刑法》第216條、第210條之行使偽造私文書、《個人資料保護法》第41條之非法利用他人個人資料罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認黃呂錦茹有勾串共犯、滅證之虞。經斟酌比例原則，認為確保後續偵查、審判之順利進行，具保、責付、限制住居、科技監控等較輕微之強制處分不足以替代羈押，認有羈押之必要，依刑事訴訟法第101條第1項第2款，黃呂錦茹自25日起羈押2月，並禁止接見、通信。