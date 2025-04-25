郭智輝請假　賴士葆對卓榮泰說：他看你嘸

藍委賴士葆質詢卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月25日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天施政總質詢，進入經濟組質詢，台“經濟部長”郭智輝卻一整天都請假。中國國民黨“立委”賴士葆一開始質詢就先會議詢問，為什麼郭部長下午又缺席？早上陪同賴清德出席傳產座談，可接受請假，下午是回家睡覺嗎？下午又請假不能接受。“行政院長”卓榮泰也說，會期要開始之前，院會都再三要求“部會”首長要親自出席，以院會議程為優先。賴則說，“他是看你沒有（看不起之意），我是替你講話。”



“立法院”今天進行“行政院長”卓榮泰施政方針及施政報告質詢，輪到經濟組質詢。



賴士葆一開始就說時間先暫停，要先詢問權宜問題。卓院長你知道郭智輝行程？卓榮泰說，因為今早跟賴清德有重要行程。



賴士葆則說，早上9點出席與傳產座談，這個說得過去，但下午呢？賴清德下午是政務官研究班開訓典禮跟郭智輝一點關係都沒有，躲在家裡睡覺嗎？院長你被屬下欺騙了，早上請假可以，下午又請假“我不能接受”。“國科會主委”生病情有可原，但是“經濟部長”第二次質詢請假了，為什麼質詢就不在？



“立法院長”韓國瑜則說，依照“立法院”職權行使法第26條規定，“行政院長”與各“部會”首長應該親自出席施政質詢，因故不能出席要送“行政院長”批准。第一，今天兩位首長沒到院長有批准。第二，各“部會”首長要重視“立法院”質詢，除非出境或是迫切公務要親自處理才能同意請假。後續質詢各“部會”首長的列席狀況希望確實處理。



卓榮泰也說，謝謝韓院長。



賴士葆又說，早上郭部長去聽產業聲音，他可以接受，但是下午不能放縱他跟泥鰍一樣，有損你院長。卓榮泰也說，會期要開始之前，“行政院會”都再三要求“部會”首長親自出席，以院會議程為優先。



賴士葆則說，“他是看你沒有，我是替你講話。”