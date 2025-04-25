朱立倫拜會韓國瑜　批台灣出現民主之恥

國民黨主席朱立倫拜會“立法院長”韓國瑜，韓親迎。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月25日電（記者 張穎齊）75歲中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹25日遭收押禁見，黨主席朱立倫聲援黃呂後，馬不停蹄赴“立法院”與國民黨籍“立法院長”韓國瑜會晤。朱立倫轉述，韓國瑜一口答應26日一同上凱道，並批台灣的悲哀已出現民主之恥。



黃呂錦茹於下午1點遭裁定收押禁見，朱立倫相挺並痛批司法，隨後赴“立院”會晤韓國瑜。下午3點黃呂錦茹上銬、並用資料遮住手銬，步上囚車，將被送往位在新北市土城區的台北女子看守所。



韓國瑜做好東道主角色，從2樓院長室走到1樓大門口迎接朱立倫，與朱握手後，招呼上2樓會客室閉門會談。會前、會後韓國瑜都盡好待客之道，不停問候朱立倫，並協助請媒體讓道送朱立倫，會談從下午2點3分至28分，過程約25分鐘。



朱立倫會後受訪表示，他跟韓國瑜前幾天就約好今天見面，主要就是當面邀請韓國瑜參加26日的上凱道，共同來為台灣民主、為了反綠共、戰獨裁，大家要站出來，韓國瑜也非常誠意一口答應，因此剛剛是把26日的流程說明給韓，韓也說會全力的配合。



朱立倫說，他剛也把最近情勢與韓國瑜交換意見，韓都非常清楚，民主要一起努力，若民進黨要持續掃除所有在野力量、消滅所有反對聲音，甚至用司法的手段來羈押在野黨，他相信這是“民主國家”最大的悲哀，台灣就會變成民主落後的“國家”、民主之恥，驕傲的民主不見了，大家都很擔憂，因此26日一定要站出來。



媒體問，台北市警局中正一分局以違反《集會遊行法》28日傳喚朱立倫、藍委謝龍介、黨發言人楊智伃，謝龍介說不會去，朱會去嗎？朱僅說，26日就會知道。媒體問韓國瑜有無說對黃呂錦茹遭押的看法？朱說，請去請教韓國瑜好嗎？記者問是否會擔心黨中央也可能被搜索？朱僅說謝謝後離開。



台北地檢署偵辦國民黨青年軍發起罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶的幽靈連署案涉嫌偽造文書罪，黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川遭約談、搜索、聲押，黃呂19日原裁定無保釋放，經北檢抗告、台灣高等法院發回北院更裁，黃呂25日下午1點被收押禁見。