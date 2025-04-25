張善政談美國關稅亂局　批賴幕僚該打屁股

桃園市長張善政今日到校園演講談美國關稅亂局，認為賴政府幕僚應該被打屁股。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月25日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政今日到銘傳大學桃園校區演講，他以“特朗普關稅亂局與台灣產業對策”為題，暢談台灣面對美國關稅風暴因應措施的看法。張強調，台灣第一時間向美國提出對等零關稅的對策非常不妥，他認為這樣先掀開底牌的做法萬萬不可，更批評賴政府幕僚應該被打屁股。



銘傳大學桃園校區今日邀請張善政到學校舉行名人講座，吸引約2200名師生到場聽講。張善政表示，這次接獲銘傳大學學生會的邀請，剛好遇上美國關稅風暴來襲，他就決定以此為體來演講，因為美國關稅對全球的影響很大，對未來學生畢業後的求職與工作也會直接或接間受到影響。



張善政表示，特朗普宣布對全球發動關稅戰後，引起全球股市大亂，光是第一週美國股市就跌掉6兆美金，相當於台灣60年的總預算金額，相當嚇人。但賴政府面對美國關稅第一時間所提出的“對等零關稅”對策實在很不應該，因為連日本和韓國都沒有這樣提，他出席“行政院”院會也呼籲先掀開底牌的做法萬萬不可，所以賴政府的幕僚應該要打屁股。



張善政除了批評賴政府第一時間應對美國關稅的對策荒腔走板外，也提出他個人對美國關稅的4點觀察和3點推測。



張善政指出，台灣對美國關稅有4個觀察指標，一是台積電在美設廠績效有待觀察：二是台灣與美國談判時應點破美國的迷思，因為高關稅無法解決貿易逆差的問題：三是國債是美國軟肋，“任何國家”若購無息美債都是“喪權辱國”之舉：四是美國將因此強勢減損與各國的貿易實力，未來美元恐弱化，加速中俄與中東國家離開美元體系。



張善政也提出對美國關稅若真的落實後的3點推測，一是美國若對電子產品施以高關稅將嚴重自傷：二是美國汽車產業將遭受嚴重衝擊，未來只剩特斯拉具國際競爭力：三是美國國債將嚴重失血，導致美元喪失國際地位，中國應會另組貿易聯盟和美國對抗。