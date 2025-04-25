檢辦不實連署　罷綠委9人遭押、罷藍委0人

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹25日遭裁定收押。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月25日電（記者 張嘉文）全台“立委”大罷免風潮延燒，檢方偵辦經檢舉告發的罷團涉及不實連署案件也如火如荼展開，包含中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天中午經重開羈押庭後遭裁定收押，罷免民進黨“立委”部分共有9人因案遭羈押禁見，對比罷免國民黨“立委”團體，目前僅有基隆罷團領銜人近日遭約談後請回，雙邊面對的司法處境差異極大。



在各地檢方指揮“調查局”人員偵辦不實連署案中，目前僅有新北地檢署偵辦民進黨“立委”遭提議罷免涉不實連署案，聲押國民黨板橋區黨部主任謝慶認等6人，但新北地院16日均裁定交保。新北地檢署不服，對謝慶認等5人提起抗告，高等法院合議庭審理後裁定，謝慶認等人雖涉嫌選罷法、個資法罪嫌重大，且串證及滅證之虞，但並無羈押必要，22日裁定檢對謝慶認等3人抗告均駁回確定。



其他包括台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文因同案遭台北地檢署羈押禁見。



宜蘭地檢署同樣偵辦民進黨“立委”陳俊宇連署罷免案涉及不實連署，昨經檢方漏夜複訊後，國民黨縣黨部前書記長俞凌傑、黨部一組總幹事陳堅豐及黨部主任李姿慧遭聲押禁見，宜蘭地院25日陸續裁定三人皆收押。



而國民黨台南市黨部是這一波偵查動作中最早被搜索的地方，台南地檢署上月20日搜索國民黨南市黨部，副主委莊占魁及劉姓黨工遭羈押禁見後，連日已通知逾20人到案，連志工都被傳喚，全案至今共11人列被告。



另外，高雄罷免民進黨“立委”許智傑和黃捷的雙罷劫負責人徐尚賢，日前也因涉違反個資法、偽造文書遭拘提，遭檢方聲押獲准。但檢方此波偵查行動並未搜索國民黨高雄市黨部，該黨部也發聲明強調，過程中僅協助代收連署書，並未提供名冊介入連署。