曾明瑞：輸美輸陸都卡關　台農業貿易陷困境

南投縣農會總幹事曾明瑞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月26日電（記者 方敬為）美國對等關稅衝擊台灣產業發展，南投縣農會總幹事曾明瑞接受中評社訪問表示，除了影響製造業，台灣農業貿易也將面臨挑戰，海外市場沒有“非台灣農產品不可”，高關稅恐怕使台灣農業外銷失去競爭力。另方面，農產品銷大陸的表現，近年也因兩岸關係惡化受波及，是一大困境。



曾明瑞，曾任“經濟部”中部辦公室辦事員、“行政院”中興地區機關暨省政府員工消費合作社經理，2010年到南投縣農會服務，在全體理監事支持下，獲聘接任農會總幹事，並投入製茶業，資歷超過10年。



談到美國對等關稅擬對台加徵32%關稅，曾明瑞表示，南投農業貿易，過去銷美比例不高，影響程度不大，但其他地區的農產品銷售就不一定了，近年因為兩岸氛圍緊張，台灣逐漸減少農產品銷陸比重，並升高對美出口數額，一旦對等關稅真的實施，台灣農業貿易將承受劇烈打擊。



根據台“農業部”統計，2024年台灣農產品出口前三大市場，分別是美國8.87億美元、中國大陸（不含香港、澳門地區）7.47億美元、日本6.47億美元，不濟港澳銷售數額，美國已成為台灣農產品外銷第一大市場。台灣對美國重點出口農產品包括，蝴蝶蘭、吳郭魚、虱目魚、鱸魚、魷魚、鬼頭刀、鮪魚、毛豆、茶葉及蜂蜜等。



曾明瑞指出，當美國對台灣農產品課徵高關稅，台灣農業的競爭力將瞬間喪失，農業畢竟是產業結構中最弱勢的一環，因為海外市場沒有“非台灣農產品不可”，尤其美國本身也是農產品生產大國，對外進口的農產品比重不高，且能夠隨時調整，並找到提他替代來源。

