台積電徵語文專才技術人員　月薪不如預期

台積電。（中評社 資料照) 中評社台北4月25日電／台積電公告徵才訊息，官網近日釋出“技術員／工程技術員（語文專才）”共四個職缺，最受關注的薪水方面，日班總月薪約新台幣3萬2000元；夜班總月薪約4萬3000元；另享有分紅獎金等福利，平均年薪75萬元以上。但有網友分析，這些職缺受訓完要去“國外”，“國外”物價高要想清楚。



根據《中時新聞網》報導，台積電近日貼出徵才資訊，工作地點在台灣，求職者可以依照自身語文長才選擇應徵的職缺，包括德文專才的技術員及工程技術員，以及英文專才的技術員及工程技術員。



台積電上述職務要求共有以下6項：高中(職)以上畢業，不限科系；德文、英文檢定標準；細心、團隊溝通能力、自我學習能力、邏輯思考能力；Office基本操作；無經驗可，有相關經驗者尤佳；報到後需先在指定廠區訓練1~2年，再被派任指定海外廠區2年以上。



其中德文專才的技術員，工作將配合海外廠的建設與運作，使用指定語言協助廠區當地人才培訓工作，該職缺四班二輪制，日班總月薪32K，夜班總月薪43K，另有分紅獎金，會依照表現發放外語翻譯訓練獎金，平均年薪75萬元以上。另外三個職缺的待遇也一樣，只有工作內容不同。



網友紛紛表示，“外派美國或是歐州絕對是屎缺，先問人資，到了“國外”加班、正常班薪水怎麽算，加班的薪水有沒有符合當地的消費水準”、“外派到美國後領技術員的薪水在當地過活，想到都覺得可怕”、“台灣肝很好用，一起‘出國’到‘國外’”。