新北寵物認養福利大放送　免費飼料疫苗注射

新北市八里動物之家，毛寶貝放風日常。（新北市動保處提供） 中評社台北4月25日電／新北市動保處為鼓勵民眾在各公立動物之家認養動物，推出終身免費醫療諮詢、免費飼料及疫苗注射等多項認養福利，另財團法人流浪動物基金會也推出“狗來富團體專案”，凡認養新北市公立動物之家10隻以上狗狗，即可依認養隻數申請每月補助金、飼料、醫療費及犬舍維護費用等。



動保處所屬八里動物之家的收容犬隻“小草”是一隻黑色米克斯，約莫7年前被民眾通報在新莊區民安東路附近流浪，剛來時全身跳蚤橫行，多處擦挫傷。工作人員花了好長的時間幫牠梳洗及調理，在大家努力照護下逐漸回復健康。



認養人凃小姐表示，家裡的狗狗多年前因病往生，家人們都非常思念牠，在八里動物之家臉書看到動保員介紹“小草”的影片，看著沉穩且黏人的小草，非常撫慰人心，再連結到動保處官網看到牠的個人檔案，很快就掌握各項認養資訊，跟小草實際互動後，覺得相當投緣，當下就決定要帶牠回家！



八里動保員林 曉如表示，“小草”是一隻約莫9歲的熟齡犬，在八里住了好長一段時間，就像我們的家人一樣，性情沉穩相當聰明，是八里的模範寶貝之一。八里動物之家獸醫師黃勁達表示，我們很用心為收容毛寶貝製作短影音，並透過社群網路提高牠們的能見度，小草帶著我們滿滿的祝福回歸家庭生活，也希望其他毛寶貝們都能找到自己的幸福。



流浪動物基金會表示，為鼓勵民眾認養，特別辦理“狗來富團體專案”，經審核通過為適合的認養者，即可申請每月新台幣5000元補助，多1隻加500元，以此類推，可補助至終老。期間還享有飼料、醫療費補助及犬舍維護費用等。



此外，如搭配動保處“動物之家犬貓回春雙響炮計劃”專案，認養高齡、身患殘疾或長期收容等不易認養犬貓，又可以獲得免費犬隻訓練課程、終身免費醫療諮詢及疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等福利。不僅減輕飼主的各項負擔，也提升毛寶貝照護品質。



動保處表示，動物之家以熟齡混種犬居多，牠們多具有個性穩定、學習力強的特質，比起幼齡犬或是品種犬毫不遜色。希望大家可以破除品種、毛色及年齡的迷思，讓毛寶貝都有平等的機會回歸家庭。