補件喪陸籍證明　海基會：業務爆增3363件

海基會秘書長羅文嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月25日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”近期要求約1.3萬名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，陸委會從4月21日至24日有800件協助案，其中逾600件符合具結或延期、逾200件不符條件需協助，而海基會業務量近兩周也爆增了3363件服務案件。



海基會秘書長羅文嘉25日表示，4月1日至21日辦理驗證放棄原籍證明總共500多件。另外，現場服務、法律專線也都增加逾3成服務量，海基會總機則增加136.5%的服務量。



根據海基會統計，平時的3月17日至28日服務量為服務櫃檯2997件、法律專線3950通、海基會總機745通，而在“喪失原籍證明”新聞傳出後，4月7日到18日的服務量，服務櫃檯增加到4082件，增加了1085件（36.2%）、法律專線增加到5187通，增加了1237通（31.3%）、海基會總機增加到1762通，增加了1017通（136.5%）、民眾來函諮詢增加了24件。



海基會25日下午召開記者會，由海基會秘書長羅文嘉回應媒體相關提問。



羅文嘉表示，從4月7日到4月18日，在相關民眾陸續接獲“內政部移民署”通知後，前2周海基會接到比較多的電話，或現場詢問，都是接到通知函不知道要怎麼處理，或對相關內容不太了解。第一個階段的電話量相當大，隨後海基會增加法律服務專線的、總機，及現場說明的數量因應。



羅文嘉說，自4月1日到21日止，向海基會申請驗證用於申請在台定居的大陸戶籍資料公證書件共約500多件。這是1到2個月前，原陸籍人士赴陸辦理放棄戶籍證明，之後再送到海基會驗證。有不少民眾是從這個月開始辦喪失原籍證明，估計5月、6月海基會驗證喪失原籍的數量才會增加，畢竟1.3萬名收到通知的原陸籍人士不可能都符合具結或延後的要件。



陸委會在陸配反彈要求補件“喪失原籍證明”後，4月10日、4月16日分兩波公佈配套措施，以具結方式替代繳交喪失原籍證明，分別是：一、赴陸有人身安全疑慮者。二、因重大傷病，且臥床、配合醫治療程、身體衰弱或行動不便者。三、2015年1月1日起未曾赴陸者。四、在中國大陸出生，未滿7歲返台定居，主張從未在陸設籍，經主管機關審核確認者。五、年滿70歲者。六、屬低收入戶，無資力赴陸者。



陸委會公布得申請“延後赴陸辦理”有3種情況，分別是：一、因服刑、兵役、就學、家庭遭遇重大變故，或屬有急性病症無法於期限內搭機，經出具醫師開立不適航證明等事由者，於事由消滅後，再展延3個月。二、因照顧未成年子女、重大傷病、70歲以上的親屬，得自收到通知後1年內繳交喪失原籍證明。三、當事人懷孕，自分娩或流產後1年內繳付喪失原籍證明。