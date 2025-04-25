美對台關稅誰怕誰？張善政：有準備才有底氣

桃園市長張善政今日到校園演講談美國關稅亂局，呼籲政府應做好準備才有底氣應對美國關稅風暴。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月25日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政今日到銘傳大學桃園校區演講，他以“特朗普關稅亂局與台灣產業對策”為題，暢談台灣面對美國關稅風暴因應措施的看法。張認為，美國非常依賴台灣的電子產品，美對台關稅若真落實，到底誰怕誰？台灣只要能先做好準備就有底氣應對美國關稅風暴的衝擊。



銘傳大學桃園校區今日邀請張善政到學校舉行名人講座，吸引約2200名師生到場聽講。張善政表示，這次接獲銘傳大學學生會的邀請，剛好遇上美國關稅風暴來襲，他就決定以此為體來演講，因為美國關稅對全球的影響很大，對未來學生畢業後的求職與工作也會直接或接間受到影響。



張善政表示，去年台灣是美國第7大貿易夥伴，從2023年到2024年全球對美國的貿易額平均只漲了5%，但台灣對美國的貿易額就增加了24%，而去年美國賣到台灣的產品金額共423億美金，比前年漲了6%，但台灣賣到美國的產品金額卻從前年的878億美金大幅提升到1162億美金，漲幅高達32%。



張善政分析，台灣賣到美國去的產品，其中電子產品就佔了超過一半以上，而台灣從前年到去年賣到美國的產品增加近300億美金當中，更有超過8成是電子產品，主因就是台灣的AI伺服器大賣，美國想搶還不一定買得到，所以到底是台灣需要美國？還是美國需要台灣？答案顯而易見。



張善政也提出4點因應策略，一是政府要料敵從寬，禦敵從嚴，趕緊準備緊急紓困。針對因關稅而遭訂單取消、營運困難的企業提供利息補貼、營運資金貸款等穩定勞工就業，緩解立即性的衝擊，避免產業動盪影響金融與勞工權益。

